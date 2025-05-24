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24 мая, 09:15

Экономика

В МВД предложили ввести полный запрет на кредиты для защиты от мошенников

В МВД предложили ввести полный запрет на кредиты для защиты от мошенников

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В Министерстве внутренних дел обсуждают возможность полного запрета на оформление кредитов – как дополнительную меру борьбы с телефонными и онлайн-мошенниками. Сейчас в России действует система самозапрета, оформить которую можно через "Госуслуги". За первый месяц этой возможностью воспользовались около восьми миллионов человек.

Ведомство предлагает ввести автоматический запрет на выдачу кредитов с возможностью его снятия в индивидуальном порядке. Также граждан, планирующих взять кредит, планируют консультировать – чтобы убедиться, что они не стали жертвами обмана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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