Число частных инвесторов на рынке драгметаллов Мосбиржи превысило 55 тысяч

Число частных инвесторов на рынке драгоценных металлов Московской биржи за первый месяц года превысило 55 тысяч. Это вдвое больше, чем год назад. Ажиотаж развернулся на фоне падения ставок по вкладам до минимума за два года.

Россияне увеличили вложения в золото и серебро. Спрос на них на Московской бирже показал прирост практически на 70%. Эксперты отмечают, что золото и серебро являются долгосрочными активами. Не стоит ожидать, что они вырастут в цене через неделю, месяц или полгода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.