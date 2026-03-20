"Деньги 24": инфляция в России в годовом выражении составила 5,79%

Инфляция в России в годовом выражении составила 5,79%. Продовольственные товары подорожали на 5,18%, непродовольственные товары – на 3,37%, услуги – на 13,64%.

Оценка уровня инфляции россиянами в марте 2026 года достигла 15,6%, ожидаемая инфляция составила 13,4%.

Совет директоров Центробанка России 20 марта проведет заседание, на котором примет решение по ключевой ставке.