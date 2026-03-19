"Деньги 24": инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4%

Регулярный опрос, который проводят социологи по заказу Банка России, показал рост инфляционных ожиданий населения в марте. Ожидаемая инфляция составила 13,4%, наблюдаемая – 15,6%.

Годовая инфляция в России (индекс потребительских цен) достигла 5,79%. Продовольственные товары подорожали на 5,18%, непродовольственные – на 3,37%. Цены на услуги выросли на 13,64%.

На решение ЦБ по ключевой ставке влияют инфляция, уровень кредитования и объем вкладов, бюджетное правило, сокращение расходов бюджета и курс рубля.

