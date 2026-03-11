11 марта, 06:45Экономика
Эксперты предупредили москвичей о возможных ошибочных блокировках банковских карт
Эксперты предупреждают москвичей о возможных ошибочных блокировках банковских карт при снятии наличных. На такие действия банки могут пойти, если заподозрят, что человек находится под воздействием мошенников.
Подозрительными могут счесть ситуации, когда клиент приходит в отделение перед закрытием и требует срочно выдать крупную сумму со вклада. Банки уже практикуют остановку транзакций, если человек никогда не снимал наличные и вдруг пытается снять 500 тысяч рублей.
