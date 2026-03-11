Форма поиска по сайту

Новости

11 марта, 06:45

Экономика

Эксперты предупредили москвичей о возможных ошибочных блокировках банковских карт

Беспроцентный автокредит в России могут признать незаконной прибылью

"Деньги 24": стоимость нефти может превысить 200 долларов из-за ближневосточного конфликта

"Деньги 24": россияне стали хранить деньги на ИИС

"Деньги 24": в России застройщики стали предлагать ипотеку по ставке в 0,1%

Собянин: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 12,3%

"Деньги 24": конфликт в Персидском заливе привел к росту цен на нефть и газ

Цены на квартиры вторичного рынка в Москве могут снизиться в апреле

Ослабление рубля зафиксировали в столичных обменниках в последние дни

Центробанк продлил запрет на снятие наличных в валюте до 9 сентября

Эксперты предупреждают москвичей о возможных ошибочных блокировках банковских карт при снятии наличных. На такие действия банки могут пойти, если заподозрят, что человек находится под воздействием мошенников.

Подозрительными могут счесть ситуации, когда клиент приходит в отделение перед закрытием и требует срочно выдать крупную сумму со вклада. Банки уже практикуют остановку транзакций, если человек никогда не снимал наличные и вдруг пытается снять 500 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Наиль ГубаевПолина Брабец

