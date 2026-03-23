Единые правила оплаты товаров в рассрочку начнут работать в России с 1 апреля

В России с 1 апреля вводятся единые правила работы операторов и продавцов при оплате товаров в рассрочку. Устанавливаются ограничения по срокам и штрафам, а также определяется порядок передачи данных в бюро кредитных историй.

Цена товара при покупке в рассрочку и при полной оплате должна быть одинаковой. Максимальный срок рассрочки составит 6 месяцев, а с 2027 года сократится до 4 месяцев. Эксперты напоминают, что при использовании этого инструмента важно быть уверенным в возможности расплатиться по рассрочке.

