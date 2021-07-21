Цены на бензин побили очередной рекорд

Цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 бьют рекорды на бирже. Тонна стоит более 56 и 59 тысяч рублей соответственно. Но дальнейший рост цен лишит нефтяников госсубсидий, предупреждают эксперты. Поэтому есть надежда, что рост цен прекратится.

Эксперты связывают такое подорожание бензина с ослаблением рубля и с повышенным спросом на топливо в сезон отпусков.

Но несмотря на увеличение оптовых цен, стоимость топлива на АЗС растет не так быстро. По данным Росстата, розничные цены на бензин с начала года выросли на 4,7%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.