ЦБ на заседании в июле может рассмотреть повышение ключевой ставки

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центральный банк РФ на июльском заседании может рассмотреть повышение ключевой ставки на 0,25–1 процентный пункт, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Эльвиры Набиуллиной.
"Мы считаем, что этот шаг зависит от данных. Мы рассмотрим очень детально имеющуюся информацию и обновим наш прогноз в ходе июльского заседания. А также мы примем решение по этому шагу. Я думаю, мы рассмотрим от 25 базисных пунктов до 1 процентного пункта повышения", – заявила она, отвечая на вопрос о вероятности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров регулятора.
На сегодняшний день ключевая ставка Банка России составляет 5,5% годовых.
На заседании 11 июня совет директоров ЦБ РФ принял решение во второй раз подряд повысить ключевую ставку – на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых. Во время пресс-конференции по итогам заседания Набиуллина сообщила, что совет директоров Центробанка детально обсуждал возможность повышения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта и 1 процентный пункт. Но в итоге Банк России не стал повышать ключевую ставку более чем на 0,5 процентного пункта. По словам Набиуллиной, для большего повышения необходимо время как экономике на адаптацию к изменениям денежно-кредитных условий, так и регулятору для оценки текущего эффекта от предыдущих повышений ключевой ставки.
Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил о неизбежности нового финансового кризиса. По словам специалиста, сейчас в России действуют некоторые антикризисные меры, которые в перспективе необходимо отменить. Заботкин подчеркнул, что только таким образом можно добиться развития экономического сектора.
Центробанк снизил курс евро до 85,99 рубля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: