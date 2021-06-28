ЦБ на заседании в июле может рассмотреть повышение ключевой ставки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный банк РФ на июльском заседании может рассмотреть повышение ключевой ставки на 0,25–1 процентный пункт, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Эльвиры Набиуллиной.

"Мы считаем, что этот шаг зависит от данных. Мы рассмотрим очень детально имеющуюся информацию и обновим наш прогноз в ходе июльского заседания. А также мы примем решение по этому шагу. Я думаю, мы рассмотрим от 25 базисных пунктов до 1 процентного пункта повышения", – заявила она, отвечая на вопрос о вероятности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров регулятора.

На сегодняшний день ключевая ставка Банка России составляет 5,5% годовых.

На заседании 11 июня совет директоров ЦБ РФ принял решение во второй раз подряд повысить ключевую ставку – на 50 базисных пунктов, до 5,5% годовых. Во время пресс-конференции по итогам заседания Набиуллина сообщила, что совет директоров Центробанка детально обсуждал возможность повышения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта и 1 процентный пункт. Но в итоге Банк России не стал повышать ключевую ставку более чем на 0,5 процентного пункта. По словам Набиуллиной, для большего повышения необходимо время как экономике на адаптацию к изменениям денежно-кредитных условий, так и регулятору для оценки текущего эффекта от предыдущих повышений ключевой ставки.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил о неизбежности нового финансового кризиса. По словам специалиста, сейчас в России действуют некоторые антикризисные меры, которые в перспективе необходимо отменить. Заботкин подчеркнул, что только таким образом можно добиться развития экономического сектора.

