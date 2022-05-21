Сервис такси Gett работает в России последний месяц

Еще одна компания покидает Россию. Сервис такси Gett работает последний месяц. С 1 июня заказы станут недоступны.

Как повлияет уход одного из игроков рынка на стоимость поездок в столице и что будет с накопленными бонусами? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.