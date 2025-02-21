Сбер и ВТБ опровергли информацию о комиссии за прием старых долларов

Сбер и ВТБ заявили, что не взимают комиссию за прием долларов, выпущенных до 2006 года. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что некоторые российские банки якобы ввели крупные комиссии за такие операции. В некоторых случаях речь шла о дополнительных выплатах от 1 000 до 5 000 рублей за каждую купюру номиналом от 50 или 100 долларов.

При этом в банках действует обратный механизм – комиссия может взиматься при обмене рублей на свежие купюры иностранной валюты. Эту информацию финансовые организации пока не опровергали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.