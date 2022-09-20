PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России – СМИ

Pepsi в России больше не производят. Компания PepsiCo также прекратила выпуск 7UP, Mountain Dew и Mirinda. Об этом сообщают СМИ.

Однако альтернативной газировки в стране хватает. Например, российские компании выпускают сразу несколько видов колы и других подобных напитков. Фастфуд уже массово переходит на них.

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