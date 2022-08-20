На прилавках супермаркетов стало меньше отечественной говядины

На прилавках отечественных супермаркетов стало меньше отечественной говядины и продуктов из нее. За полгода производство этого мяса снизилось почти на 2,5%.

Мясокомбинаты не хотят сотрудничать с отечественными фермерами, предпочитая поставки более дешевого сырья из-за границы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

