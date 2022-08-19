Более 80% иномарок завезли в Россию из Китая

Китайский автопром начал захватывать российский рынок. По последним оценкам, более 80% иномарок, которые ввезли в Россию в втором квартале года, оказались китайскими.

Лидирует Пекин и по поставкам электроники, одежды, бытовых принадлежностей. С начала 2022 года товарооборот между странами вырос на 30%. Где еще Россия практически полностью перешла на китайское? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.