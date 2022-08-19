Курс евро на Мосбирже упал ниже 59 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 59 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 14:19 по московскому времени курс европейской валюты упал до 58,98 рубля, потеряв 1,99%. Такой показатель наблюдается впервые с 26 июля.

Курс доллара также продемонстрировал снижение на 1,21%, упав до 58,81 рубля.

Ранее старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос заявил о возможности резкого изменения курса рубля на фоне мнимого затишья в финансовой сфере.

По его словам, на данный момент национальная валюта РФ временно стабилизировалась в рамках среднесрочного диапазона 50–65 рублей.