Крупный ретейлер решил торговать просроченными продуктами

Крупный ретейлер решил торговать просрочкой. Продукты с истекшим сроком годности хотят продавать производителям удобрений и кормов для животных. Таким образом хотят сократить количество пищевых отходов, которые попадают на мусорные полигоны и сэкономить на утилизации.

Но насколько все это законно? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.