20 июня, 07:15Экономика
Москвичи смогут оформить льготную ипотеку до 1 июля
У москвичей, планирующих взять ипотеку по льготной ставке, остались считанные дни, для того чтобы приобрести жилье. С 1 июля оформить кредит на покупку квартиры в новостройке под 8% станет невозможно.
Тем временем некоторые банки уже начали закрывать льготные программы кредитования россиян. Эксперты ожидают, что после их сворачивания и роста ставок до 18%, спрос на ипотеку упадет.
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