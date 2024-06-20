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20 июня, 07:15

Экономика

Москвичи смогут оформить льготную ипотеку до 1 июля

Москвичи смогут оформить льготную ипотеку до 1 июля

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У москвичей, планирующих взять ипотеку по льготной ставке, остались считанные дни, для того чтобы приобрести жилье. С 1 июля оформить кредит на покупку квартиры в новостройке под 8% станет невозможно.

Тем временем некоторые банки уже начали закрывать льготные программы кредитования россиян. Эксперты ожидают, что после их сворачивания и роста ставок до 18%, спрос на ипотеку упадет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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