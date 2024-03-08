Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 марта, 10:45

Экономика

Новости мира: цена на золото поднялась до нового максимума

Новости мира: цена на золото поднялась до нового максимума

Новости мира: забор появился вокруг Капитолия в столице США

Центробанк РФ ужесточил правила выдачи ипотеки

Новости мира: cамолет Boeing потерял покрышку при вылете из Сан-Франциско

Стоимость букета цветов может вырасти до 15–20% в РФ в преддверии 8 Марта

"Деньги 24": россияне положили на депозиты 8 трлн рублей за 2023 год

Новости часа: Собянин рассказал, как портал поставщиков 11 лет помогает предпринимателям

Собянин: ежедневно на портале поставщиков заключают более 1,5 тыс контрактов

Самые популярные цветы в качестве подарка на 8 Марта назвали аналитики

Тюльпаны и розы стали самыми популярными цветами для букетов к 8 Марта

Самолеты компании Boeing попали в новостные сводки из-за инцидентов. Так, в Сан-Франциско во время взлета у лайнера отвалилась покрышка. Она упала на стоянку машин и помяла автомобили. В Хьюстоне из-под крыла Boeing повалил дым и вспыхнуло пламя. Пилоты вернули лайнер в аэропорт. Эксперты связывают эти инциденты с тотальной экономией на производстве.

Стоимость золота бьет рекорды. В четверг, 7 марта, цена на драгоценный металл поднялась до нового максимума – его продавали за 2 171,5 доллара за унцию. С начала недели желтый металл прибавил в стоимости уже более 3%. По словам аналитиков, это связано с ослаблением американской валюты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономиказа рубежомпроисшествиявидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика