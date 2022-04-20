Немецкий концерн Henkel принял решение выйти из бизнеса в России

Германский производитель бытовой химии Henkel заявил о прекращении бизнеса в России. В портфель брендов компании входят марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss и другие.

О том, какую долю продукция Henkel занимала на рынке и что будет с российскими сотрудниками, – в эфире телеканала Москва 24.