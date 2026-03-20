Центробанк России снизил ключевую ставку до 15% годовых

Центробанк России снизил ключевую ставку уже седьмой раз подряд и снова на 0,5% – до 15% годовых.

Накануне экономисты прогнозировали снижение. В качестве аргументов они называли замедление инфляции после ускорения роста цен в январе, снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, спад напряженности на рынке труда, охлаждение экономической активности и умеренную динамику кредитования.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 24 апреля.