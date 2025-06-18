Международный экономический форум стартовал в Петербурге

В Санкт-Петербурге начался Международный экономический форум. Главное событие – пленарное заседание 20 июня с участием Владимира Путина. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, глава государства даст оценку текущей политической и экономической ситуации в стране. Также на полях форума пройдут встречи на высшем уровне.

В этом году в Петербург прибыли делегаты из 140 стран. В пленарном заседании примут участие президент Индонезии, вице-президент ЮАР, советник по нацбезопасности Бахрейна и вице-премьер Госсовета КНР. Ожидается подписание международных соглашений и контрактов. В городе введены временные ограничения на движение транспорта.

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