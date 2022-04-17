Столичные фабрики выпустили почти на 35% одежды больше, чем годом ранее

За первые 2 месяца этого года столичные фабрики выпустили почти на 35% одежды больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наши бренды готовы занять опустевшие торговые центры.

Подступают к российскому рынку и зарубежные производители – Иран, Индия и Турция. Сколько времени потребуется на то, чтобы новые платья и футболки появились на прилавках и как их встретят наши покупатели? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.