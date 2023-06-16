"Актуальный репортаж": эксперты рассказали, как россияне могут расплачиваться за границей

У россиян осталась возможность расплачиваться в отпуске безналичными средствами. Многие перед тем, как отправиться в путешествие, оформляют сразу несколько карт, чтобы точно не прогадать.

В Турции на днях заработала Sigma Pay. Она позволяет использовать карты российских банков, но по системе быстрых платежей. Как выгоднее всего расплачиваться за границей и какие варианты еще остались на рынке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.