Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Новости

Новости

16 июня, 12:45

Общество

"Актуальный репортаж": эксперты рассказали, как россияне могут расплачиваться за границей

"Актуальный репортаж": эксперты рассказали, как россияне могут расплачиваться за границей

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"Деньги 24": как идет процесс отказа от расчетов в долларах в РФ

У россиян осталась возможность расплачиваться в отпуске безналичными средствами. Многие перед тем, как отправиться в путешествие, оформляют сразу несколько карт, чтобы точно не прогадать.

В Турции на днях заработала Sigma Pay. Она позволяет использовать карты российских банков, но по системе быстрых платежей. Как выгоднее всего расплачиваться за границей и какие варианты еще остались на рынке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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