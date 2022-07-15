Этикетки на продуктах хотят уменьшить из-за нехватки чернил и бумаги

Этикетки на упаковках продуктов могут стать еще меньше. Производители просят закрепить это законодательно ради экономии чернил и бумаги. Эти категории попали под санкции, и теперь они не просто дорого стали обходиться – их закупить проблематично. В Москве уже можно увидеть полностью белые упаковки.

Перестанут ли указывать состав продуктов? Поменяют ли техрегламент? Будут ли бизнесмены жертвовать дизайном или же найдут другой способ минимизировать расходы на упаковочные материалы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.