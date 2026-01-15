Стоимость ремонта в Москве вырастет на 25%

Стоимость ремонта вырастет на 25% в Москве в этом году. В денежном выражении цена за квадратный метр в среднем сегменте достигнет 35 тысяч рублей. В премиальном сегменте стоимость ремонта может доходить до 135 тысяч рублей за квадратный метр.

Основными причинами подорожания являются повышение НДС, высокие ставки по кредитам, удорожание импортных строительных материалов и их логистики в Россию, а также дефицит квалифицированных специалистов на рынке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.