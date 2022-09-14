Бренды Pull&Bear, Bershka и Stradivarius могут заработать весной под другими названиями

Бренды Pull & Bear, Bershka и Stradivarius могут заработать весной под другими вывесками. А магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho испанской группы Inditex собираются окончательно закрыть до зимы, сообщает ТАСС.

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