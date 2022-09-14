Производитель MAN и Scania продаст свои активы в России – СМИ

Производитель грузовых коммерческих автомобилей и автобусов MAN и Scania решил продать активы в России. Об этом заявило агентство Bloomberg.

Новым владельцем станет российским менеджмент. Речь идет о передаче дистрибьюторских компаний и финансового бизнеса. Пока сделка на начальном этапе, если ее одобрят, права передадут россиянам только в следующем году.

Продажа активов локальным менеджерам – это очень частый сценарий ухода бизнеса из России. Формально рабочие места сохраняют, но уже без участия международных гигантов.

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