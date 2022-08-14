Правительство РФ разрабатывает план поддержки фармацевтической промышленности

Тем временем Россия постепенно приобретает лекарственный суверенитет. Сейчас разрабатывается план поддержки отечественных производителей. Согласно концепции, в течение 8 лет российские лекарства и диагностические системы будут занимать 85% рынка.

Как идет этот процесс? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.