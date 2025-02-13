Магазины электроники пожаловались в ФАС на ценовую политику маркетплейсов

Розничные продавцы электроники обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на маркетплейсы. По их мнению, онлайн-площадки искусственно занижают цены, создавая неконкурентные условия для традиционной розницы.

В маркетплейсах с обвинениями не согласны и утверждают, что скидки не влияют на доход продавцов, а покупатели только выигрывают. ФАС уже начала разбирательство по этому вопросу.

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