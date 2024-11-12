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12 ноября, 18:15

Экономика

Япония разрешила экспорт "мягких гибридов" в Россию

Япония разрешила экспорт "мягких гибридов" в Россию

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Япония уточнила список санкции против России и сделала послабление для определенных моделей легковых автомобилей. Теперь в страну напрямую из Японии можно ввозить "мягкие гибриды". Это машины с основным бензиновым или дизельным двигателем и дополнительным электрическим. Для России это довольно узкий модельный ряд.

Эксперты надеются, что это лишь первый шаг, который приведет к снятию всех ограничений. В общей сложности Япония ввела несколько пакетов санкций против России. В последний список запрещенных к ввозу товаров вошли почти 760 позиций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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