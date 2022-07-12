Французский бренд Sephora продаст свои магазины в РФ – СМИ

Французский косметический бренд Sephora продаст все свои магазины в России местному генеральному директору. Об этом заявили французские СМИ со ссылкой на заявление компании. Сумму сделки не стали разглашать.

Как после продажи изменится ассортимент? Могут ли отечественные бренды полностью закрыть спрос на косметику? В Российской парфюмерно-косметической ассоциации прокомментировали ситуацию с зарубежной продукцией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.