ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 9,5% годовых

Центробанк вернул ключевую ставку на досанкционный уровень. 10 июня ее снизили до 9,5% годовых. По словам аналитиков, это было ожидаемо.

Регулятор признал, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, но проинфляционные риски снижаются, хотя они до сих пор существенные. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.