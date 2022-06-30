Внешний долг РФ на 1 апреля снизился до 451,4 млрд долларов – ЦБ

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Внешний долг России на 1 апреля снизился на 6,37%, до 451,4 миллиарда долларов в сравнении с показателем начала 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк РФ.

При этом международная инвестиционная позиция в первом квартале текущего года увеличилась с 484,9 до 612,5 миллиарда долларов.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что в ночь с 26 на 27 июня в РФ наступил дефолт. В это время истекает период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. Издание отмечало, что это первый дефолт по внешнему долгу с 1918 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что утверждения о дефолте в России неправомерны. По его словам, необходимый платеж в валюте был произведен еще в мае.

Заявление о наступлении дефолта в России также раскритиковал зампредседателя Совфеда Константин Косачев, отметив, что сложившаяся ситуация является следствием умышленных действий отдельных сторон и не связана с неплатежеспособностью РФ.

