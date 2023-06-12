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Экономика

Производство косметики в столице увеличилось почти вдвое

Производство косметики в столице увеличилось почти вдвое

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Московские фабрики заявляют, что за год расширили ассортимент и стали выпускать больше разных кремов, лосьонов, зубных паст, мыла и других товаров повседневного спроса. Известно, что такое производство в столице увеличилось почти в 2 раза.

В столице на данный момент работают свыше 30 косметических фабрик. Только в первом квартале 2023 года московские косметические производства создали более 40 миллионов упаковок средств для ухода за кожей – это почти на 40% больше, чем за те же первые три месяца 2022 года.

Что предлагают столичные бренды? Соответствует ли цена качеству? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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