Новый законопроект поможет людям не платить по мошенническим кредитам

Запретить брать кредиты без личного присутствия предлагают депутаты Госдумы. Это механизм так называемого "добровольного запрета" на кредиты.

Мошенники все чаще воруют деньги со счета и берут кредиты от чужого имени. То есть обычная потеря телефона, паспорта или утечка данных может сильно усложнить жизнь.

Однако, если все заработает, достаточно будет заполнить заявку на госуслугах с пометкой, что без личного присутствия кредиты не выдавать. Тогда все, оформленное на вас дистанционно, легко будет оспорить и не платить. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.