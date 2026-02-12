Цены на цветы и сладости выросли в Москве ко Дню святого Валентина

Ко Дню святого Валентина в Москве пересчитали цены на цветы и сладости. За год они выросли на 3,6%. Отдельные предложения заметно выходят за рамки среднего чека. На некоторых сервисах букет может стоить около 44 тысяч рублей.

Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Дмитрий Чумаков объяснил динамику ростом спроса перед праздником. По его словам, небольшое количество магазинов сохраняют уровень цен, но таких меньшинство.

