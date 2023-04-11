Центробанк ограничит выдачу ипотечных кредитов с экстремально низкими ставками. С 30 мая банки будут обязаны формировать дополнительные резервы по таким ссудам.

Это касается займов, выданных после 15 марта 2023 года. Такие меры должны помочь бороться с так называемой "ипотекой от застройщика", когда клиенту предлагают низкие нерыночные ставки. Иногда они достигают 0,1%. Однако при этом застройщик просто завышает цену жилья на 20-30%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.