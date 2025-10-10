Объем накопившихся наличных средств у россиян составил 18 трлн рублей

По оценке финансовых экспертов, объем наличных средств, которые накопили граждане России, превысила 18 триллионов рублей, и продолжает расти. Причины роста – в теневой экономике и внутренних страхах россиян.

Финансовые консультанты советуют хранить деньги не дома в купюрах, а на счетах в банках. Они также рекомендуют приобрести государственные облигации или ценные бумаги биржевых фондов, доходность которых иногда превышает проценты по депозитам.

