15% автозаправок Франции испытывают дефицит хотя бы одного вида топлива – местные власти

Местные власти Франции заявили, что 15% автозаправок страны испытывают дефицит хотя бы одного вида топлива. Это произошло из-за забастовки сотрудников компании TotalEnergies.

Профсоюзы объявили об акции протеста 4 октября. Они требуют индексировать зарплату с учетом высокой инфляции, которая возникла из-за украинского кризиса и антироссийских санкций.

Может ли это стать началом тотального дефицита бензина в стране? И работники каких отраслей французской экономики также близки к тому, чтобы начать протесты?

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