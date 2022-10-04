В Samsung прокомментировали вопрос о возобновлении поставок в Россию

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В настоящее время южнокорейская компания Samsung не приняла решение о возобновлении поставок продукции бренда в Россию. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок", – сообщили в компании.

Комментировать информацию о найме сотрудников, которая ранее появилась в СМИ, в компании отказались.

В марте 2022 года Samsung Electronics объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию. Тогда в компании отметили, что решение было принято в связи с геополитической обстановкой.

Позже гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков предположил, что компания не вернется на российский рынок из-за возможных проблем с США. Страна является основным партнером компании и рынком сбыта техники Samsung.



Компания Samsung продолжила нанимать новых сотрудников в РФ

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