Правительство расширило возможности использования кредитов для закупки импортной продукции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство расширило возможности использования льготных кредитов для закупки приоритетной импортной продукции. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Данное решение позволит поддержать предприятия в условиях санкций.

Предприятия смогут направлять средства на приобретение материалов и комплектующих, сырья и оборудования, на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

Ранее Владимир Путин заявил, что инфляция в России снизилась до 13,5%. Глава государства отметил, что данный показатель ниже, чем во многих европейских странах. Так, в Германии инфляция находится на уровне 10,9%, в Нидерландах – 17,1%, в Латвии – 22,4%, в Литве – 22,5%, в Эстонии – 24,2%.



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