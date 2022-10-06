Эксперт рассказал о госдолге России

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Государственный долг России является одним из самых низких в мире и составляет порядка 18% от ВВП, заявил экономист Денис Ракша.

"Чем больше у вас долг, тем больше вы денег тратите на выплату процентов по нему. Правительство РФ очень сконцентрировано на сбалансированности бюджета, на том, чтобы не слишком много денег тратилось на обслуживание государственного долга", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Экономист отметил, что при наращивании госдолга существует возможность направить заимствованные деньги на необходимые траты.

Ранее Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты могут объявить дефолт по внешнему долгу. Он подчеркнул, что такое развитие событий вполне реально, ведь госдолг США превысил 30 триллионов долларов.

Он добавил, что действия американских властей привели к кризису в Европе. По его словам, все проблемы вызваны санкциями.



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