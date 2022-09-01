Британский инвестор предрек скорый крах фондового рынка США

01 сентября, 23:21
Фото: depositphotos/ridofranz
Резкий рост цен после падения, который наблюдался этим летом на американском фондовом рынке, предупреждает, что "суперпузырь" скоро лопнет, заявил британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм.
Он пояснил, что нынешний "суперпузырь" сочетает в себе три класса основных активов: жилье, облигации и акции. Однако сложившиеся рыночные условия являются крайне опасными. В частности, они сочетают переоцененность всех активов, товарного шока и "воинственного" настроя Федеральной резервной системы США.
"Каждый цикл отличается от других и является уникальным, но все исторические параллели говорят о том, что впереди самое худшее", – цитирует Грэнтэма издание New York Post.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил, что осенью американскую экономику может ждать серьезное потрясение, основным источником которого являются американская биржа и фондовые рынки. Он пояснил, что на настроение инвесторов негативно влияет ситуация с госдолгом.
Васильев добавил, что сочетание с отсутствием утвержденного бюджета и неопределенностью его принятия конгрессом нового созыва также могут создать турбулентность на фондовых рынках и в финансовых кругах США. Эксперт не исключил, что в октябре Штаты ждет дефолт.
До этого мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о наступлении сильнейшего кризиса в США. По его словам, Уолл-стрит рушится. Как отмечало издание New York Post, эти слова резко контрастируют с заявлениями американского лидера Джо Байдена, который уверяет, что с экономикой в стране все в порядке.
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