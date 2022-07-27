ФРС США вновь повысила процентную ставку

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Федеральная резервная система (ФРС) Соединенных Штатов второй раз подряд приняла решение повысить процентную ставку на 0,75 процентного пункта, до 2,25–2,5%, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что все члены комитета по операциям на открытом рынке поддержали данное решение.

"Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 2,25–2,5% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным", – следует из пресс-релиза.

Кроме того, регулятором будет продолжено сокращение собственных запасов казначейских ценных бумаг, а также ценных бумаг, обеспеченных закладными.

Отмечается, что позиция ФРС может быть скорректирована исходя из экономических перспектив. Следующее заседание назначено на 21 сентября.

В июне ФРС США впервые почти за 30 лет приняла решение о повышении базовой процентной ставки сразу на 75 базисных пунктов, до 1,5–1,75%.

Также ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2022 год с 2,8 до 1,7%, на 2023 год – с 2,2 до 1,7%. При этом прогноз инфляции на 2022 год был повешен с 4,3 до 5,2%, на 2023 год понижен с 2,7 до 2,6%.

