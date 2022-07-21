ЕЦБ повысил базовую процентную ставку впервые с 2011 года

Фото: depositphotos/darknula
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о повышении базовой процентной ставки с 0 до 0,5% впервые с 2011 года, сообщается на сайте регулятора.
"По итогам заседания в четверг ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым повышением с 2011 года. На ближайших заседаниях Совета управляющих будет уместна дальнейшая нормализация процентных ставок", – следует из пресс-релиза.
Кроме того, были увеличены процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии до 0,75 и 0,00% соответственно. Повышение произойдет с 27 июля 2022 года.
В ЕЦБ отметили, что дальнейший курс процентной ставки будет способствовать достижению целевого показателя инфляции в 2% в среднесрочной перспективе. В регуляторе также назвали уместным дальнейшую нормализацию своих процентных ставок на будущих заседаниях.
Ранее сообщалось, что курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года после данных по рекордной инфляции в США. Так, евро к доллару снизился до 0,9999.
Евро упал ниже 1,01 доллара впервые за 20 лет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: