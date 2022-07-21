ЕЦБ повысил базовую процентную ставку впервые с 2011 года

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о повышении базовой процентной ставки с 0 до 0,5% впервые с 2011 года, сообщается на сайте регулятора.

"По итогам заседания в четверг ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 0,5% годовых с нулевого уровня, что стало первым повышением с 2011 года. На ближайших заседаниях Совета управляющих будет уместна дальнейшая нормализация процентных ставок", – следует из пресс-релиза.

Кроме того, были увеличены процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии до 0,75 и 0,00% соответственно. Повышение произойдет с 27 июля 2022 года.

В ЕЦБ отметили, что дальнейший курс процентной ставки будет способствовать достижению целевого показателя инфляции в 2% в среднесрочной перспективе. В регуляторе также назвали уместным дальнейшую нормализацию своих процентных ставок на будущих заседаниях.

Ранее сообщалось, что курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года после данных по рекордной инфляции в США. Так, евро к доллару снизился до 0,9999.

