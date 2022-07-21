Эксперты рассказали о курсе евро и доллара на следующей неделе

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Доллар и евро ждет небольшое падение на грядущей неделе в связи с приближением квартального налогового периода, сообщает Life.ru.

Как отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, экспортеры также используют иностранную валюту для выплаты дивидендов. При этом на укрепление рубля влияет и восстановление сырьевых цен.

По оценке Бабина, курс доллара на следующей неделе окажется на уровне 53,3 рубля, но дальнейшего его падения не ожидается. С ним согласен и финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, он прогнозирует курс доллара равный 50 рублям.

В свою очередь, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что укреплению рубля в конце месяца способствует продажа экспортерами валютной выручки и перевод в рубли налогов и акцизов.

"Кроме того, на крепкий рубль работают высокие котировки нефти и по-прежнему низкий объем импорта. В первом квартале он просел в два раза, а во втором снижение составило порядка 30%", – добавил он.

Деев ожидает, что курс доллара за счет механизма параллельного импорта вырастет к осени до 70 рублей, так как вновь появится более высокий спрос на иностранную валюту.

Ведущий аналитик Bitzlato Алексей Михайлов также прогнозирует падение доллара на следующей неделе до отметки в 51–53 рубля. Однако при принятии предложенного Минфином бюджетного правила американская валюта может вырасти до 60 рублей и больше.

По мнению аналитика УК "Альфа-капитал" Александра Джиоева, сильный доллар является проинфляционным фактором для всей мировой экономики, а также оказывает негативное влияние на способность развивающихся стран обслуживать свои внешние долги.

В свою очередь, первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал назвал общую экономическую ситуацию в РФ стабильной.

"По большому счету какого-либо серьезного влияния на внутренние экономические процессы последних лет в России ситуация с валютой не оказывает. Технические аспекты финансовых систем и частных контрактов – это не глобальный фактор влияния", – подчеркнул он.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Олег Сыроваткин заявил, что риторика чиновников заметно ужесточилась в конце июня, когда курс доллара к рублю протестировал отметку 50. Постепенно стала вырисовываться некая "красная линия", до которой возможно усиление российской валюты.

По мнению аналитика, настоящей "красной линии" все же не существует, так как курс рубля остается плавающим и его никто не таргетирует.

