Байден заявил, что рецессия не грозит экономике США

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В Соединенных Штатах все еще самый низкий уровень безработицы за всю историю страны. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"На мой взгляд, рецессия нам не грозит. Уровень безработицы остается самым низким за всю историю, он находится в районе 3,6%", – передает ТАСС слова Байдена.

Ранее руководитель Федеральной резервной системы Штатов Джером Пауэлл заявил, что правительству будет нелегко добиться в нынешних геополитических условиях "мягкой посадки" национальной экономики. Сложности возникнут при обеспечении снижение уровня инфляции в стране при недопущении роста безработицы, в условиях которого необходимо удержать экономику от скатывания к рецессии.