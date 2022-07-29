Мэр Нью-Йорка заявил о наступлении сильнейшего кризиса в США

18:30
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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил о наступлении сильнейшего кризиса в США. Об этом сообщает издание New York Post.
По его словам, Уолл-стрит рушится.
"Мы находимся в таком финансовом кризисе, какой вы даже представить себе не можете", – подчеркнул он.
Вместе с тем в издании отметили, что заявления главы Нью-Йорка резко контрастируют со словами президента США Джо Байдена, который уверяет, что с экономикой все в порядке.
Ранее присутствовавший на брифинге Белого дома журналист привел слова главы Национального экономического совета, который в 2008 году сказал, что два квартала отрицательного роста ВВП – это точное описание экономического спада. При этом 26 июля 2022 года, отметил корреспондент, он же заявил, что это не является техническим определением рецессии.
Он спросил, почему официальные представители Белого дома пытаются дать новое определение рецессии. Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер ответила, что при определении рецессии необходимо учитывать множество экономических факторов.
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