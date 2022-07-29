Захарова отреагировала на отказ американских властей употреблять слово рецессия

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала позицию американских властей по поводу употребления слова рецессия. Об этом дипломат написала в своем телеграм-канале.

По ее мнению, политики сознательно подменяют понятия, как это происходило в предыдущие кризисы.

"Знаете, как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово паника в контексте экономического кризиса. Нет слова – нет проблемы. Так же, видимо, решили и в этот раз: взяли и отменили слово рецессия", – написала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер вышла из себя в ходе спора о рецессии в стране. Она отметила, что при определении рецессии необходимо учитывать множество экономических факторов. Представитель администрации американского лидера раздраженно подчеркнула во время общения с журналистами, что хрестоматийное определение рецессии – это не два отрицательных квартала по ВВП.

До этого Байден не смог сформулировать внятный ответ на вопрос журналиста про ответственных за инфляцию в стране. Вместо этого он ответил на вопрос, который репортер ему не задавал.

Журналист повторил свой вопрос, однако снова не получил четкого ответа, поскольку президент заявил, что ключевыми причинами инфляции в США являются пандемия коронавируса и "действия Владимира Путина" на Украине.