Захарова отреагировала на отказ американских властей употреблять слово рецессия

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала позицию американских властей по поводу употребления слова рецессия. Об этом дипломат написала в своем телеграм-канале.
По ее мнению, политики сознательно подменяют понятия, как это происходило в предыдущие кризисы.
"Знаете, как в США закончились экономические депрессии? Они просто перестали употреблять это слово. Как и слово паника в контексте экономического кризиса. Нет слова – нет проблемы. Так же, видимо, решили и в этот раз: взяли и отменили слово рецессия", – написала Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер вышла из себя в ходе спора о рецессии в стране. Она отметила, что при определении рецессии необходимо учитывать множество экономических факторов. Представитель администрации американского лидера раздраженно подчеркнула во время общения с журналистами, что хрестоматийное определение рецессии – это не два отрицательных квартала по ВВП.
До этого Байден не смог сформулировать внятный ответ на вопрос журналиста про ответственных за инфляцию в стране. Вместо этого он ответил на вопрос, который репортер ему не задавал.
Журналист повторил свой вопрос, однако снова не получил четкого ответа, поскольку президент заявил, что ключевыми причинами инфляции в США являются пандемия коронавируса и "действия Владимира Путина" на Украине.
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