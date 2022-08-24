Эксперт рассказал, грозит ли США дефолт осенью

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев прокомментировал заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что США могут объявить дефолт по внешнему долгу, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По словам эксперта, по многим прогнозам, осенью американскую экономику может ждать серьезное потрясение, основной источник которого – американская биржа и фондовые рынки.
"Пузырь может лопнуть. Ситуация с госдолгом очень негативно влияет на настроение инвесторов. Считается, что в данном случае госдолг отвлекает большое количество средств и ресурсов фондовых рынков именно в виде процентных выплат на погашение", – пояснил Васильев.
Он добавил, что сочетание с отсутствием утвержденного бюджета и неопределенностью его принятия конгрессом нового созыва также могут создать турбулентность на фондовых рынках и в финансовых кругах США.
Эксперт не исключил, что в октябре Штатам стоит ждать очень серьезных потрясений на рынках, что приведет к дефолту. По его словам, у США не будет инструментов экономической политики для оживления экономики, выведения ее из состояния ступора и рецессии.
"Федеральная резервная система, по всей видимости, и дальше будет закручивать гайки и повышать процентные ставки. Это сочетание, которое можно сегодня назвать очень серьезным финансовым кризисом", – заключил Васильев.
Ранее Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты могут объявить дефолт по внешнему долгу. Он подчеркнул, что такое развитие событий вполне реально, ведь госдолг США превысил 30 триллионов долларов.
Он добавил, что действия американских властей привели к кризису в Европе. По его словам, все проблемы вызваны санкциями.
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