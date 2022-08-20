В МИД РФ назвали необратимым процесс создания новой мировой финансовой системы

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Создание финансовой системы многополярного мира является уже необратимым процессом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Он подчеркнул, что с некоторыми государствами на двусторонней основе уже успешно созданы механизмы для расчетов в национальных и альтернативных западным валютах, а также проработана возможность рублевой оплаты за отдельные категории российских экспортных товаров, включая энергетические и продовольственные.

"Активизировался многосторонний диалог по этой проблематике в рамках БРИКС, ШОС и других международных площадок. Тем самым не только решаются задачи обеспечения внешнеторговых операций России, но и закладываются основы финансовой системы многополярного мира", – сказал дипломат в интервью ТАСС.

Панкин добавил, что существующая модель мировой финансовой системы, которую создали США, превратилась в инструмент для достижения политических целей "одной группы стран" и оказалась малопригодна к условиям многополярного мироустройства. Замглавы МИД РФ считает, что в текущих условиях Запад и дальше будет злоупотреблять своим привилегированным положением.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что процесс дедолларизации уже необратим. По его словам, сейчас доллар используется как инструмент политической борьбы. Председатель ГД также обратил внимание на то, что в мире в настоящий момент существует запрос на многополярность, а Вашингтон по-прежнему не желает признавать собственные ошибки и работать над ними.

До этого Владимир Путин заявил, Запад рассчитывал быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в РФ, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, а также дефицит товаров в магазинах, однако такая политика в отношении России провалилась.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.